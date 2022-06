La Asamblea General de la ONU eligió este jueves a Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2023-2024.

La candidatura ecuatoriana, que llegaba sin oposición en el grupo de Latinoamérica y el Caribe, recibió el apoyo de 190 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.

Ecuador reemplazará a México, que termina su mandato al final de este año. Se sentará por cuarta vez en la historia en el máximo órgano de decisión de la ONU.

Durante 2023, el otro asiento correspondiente a Latinoamérica y el Caribe lo continuará ocupando Brasil, que está ahora mismo en el primero de sus dos años de mandato.

Ecuador, que es un miembro fundador de Naciones Unidas, volverá al Consejo de Seguridad por primera vez desde el bienio 1991-1992. Antes, había ocupado un escaño en 1950-1951 y en 1960-1961.

Congratulations to the newly elected 🇺🇳Security Council members:



🇪🇨Ecuador

🇯🇵Japan

🇲🇹Malta

🇲🇿Mozambique

🇨🇭Switzerland



Looking forward to working closely with you during the the 2023-24 term.#UNSCelections pic.twitter.com/nXmg3RcLj5