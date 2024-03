Ecuador vs. Guatemala, el primer desafío de 2024; hora, dónde ver…

El primer desafío de la Selección ecuatoriana de fútbol arranca este jueves 21 de marzo de 2024 ante Guatemala. El encuentro corresponde al primero de dos amistosos programados por la fecha FIFA.

Los dirigidos por el español Félix Sánchez Bas jugarán con Guatemala a las 19:30 (hora de Ecuador), en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Mientras que, el domingo 24 de marzo se enfrentarán a la Selección de Italia.

Para estos encuentros el DT Tricolor llamó por primera vez a Allen Obando de Barcelona SC, y sorprendió con el retorno de Gonzalo Plata del Al Sadd de Qatar, y Jeremy Sarmiento del Ipswich de Inglaterra.

No obstante, La Tri no contará con su máximo goleador, el delantero, Enner Valencia, por lesión. Y tampoco estará Óscar Zambrano, por la prueba antidopaje. Estas ausencias fueron lamentadas por Sánchez Bas, quien aseguró que dará la oportunidad de jugar a quienes no han podido sumar minutos en los partidos anteriores.

«Hemos aprovechado para llamar muchachos que no habían venido y evidentemente vamos a tratar de dar más minutos, porque hay muchos que han estado y no han tenido la oportunidad y se la merecen. Está bien dar la chance a todos porque es un buen grupo que trabaja bien”, aseguró el DT español, en rueda de prensa.

Ecuador podría enfrentar a Guatemala con la siguiente alineación:

Alexander Domínguez; Angelo Preciado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, José Cifuentes; Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, Kendry Páez y Jordy Caicedo.

El partido se lo podrá ver a través del El Canal del Fútbol, en modalidad de Pague Por Ver (PPV), por 9.99 dólares al mes.

