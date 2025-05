Ecuador usará una plataforma tecnológica para combatir delitos aduaneros

Actualizado 16:28

El Gobierno de Daniel Noboa presentó la nueva plataforma tecnológica para luchar contra el contrabando y los delitos aduaneros. El lanzamiento ocurrió, este jueves 29 de mayo del 2025, en una ceremonia en el Palacio de Carondelet.

Esta plataforma tecnológica es desarrollada por Palantir Technologies, un empresa especializada en software e inteligencia artificial, reconocida por su rol de defensa y seguridad en Estados Unidos.

Durante el evento se firmó el contrato entre el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Palantir.

En la presentación de la plataforma, el Primer Mandatario indicó que “la seguridad no se defiende solo con fuerza, también se defiende con inteligencia y el desarrollo de nuevas tecnologías”.

Noboa también señaló que esta herramienta «permitirá que los controles aduaneros sean más eficaces para frenar actos delictivos y proteger a quienes comercian de forma legal».

Además, la Presidencia de Ecuador destacó que esta tecnología «no se corrompe, no tiene intereses, no responde a favores ni a presiones. Ya no existirá la posibilidad de usar las aduanas como un botín político».

¿Cómo funciona la plataforma?

Palantir es una herramienta avanzada de análisis masivo e interpretación de datos en tiempo

real. La plataforma permite identificar riesgos de materiales ilícitos en exportaciones e

importaciones.

Además, según el Gobierno, permite verificar la correcta aplicación de aranceles, investigar redes de contrabando y optimizar los procesos operativos en el comercio internacional. Los servidores están alojados en el data center de CNT.

«Su implementación en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) permitirá

reducir la discrecionalidad en la actuación de los funcionarios, incrementará la transparencia

y elevará los niveles de seguridad y eficiencia», señaló la Presidencia de Ecuador.

