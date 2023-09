‘Empatar al final del primer tiempo ha sido la clave’, dice el DT de La Tri

Un partido vibrante, lleno de emociones y mucho fútbol se vivió la tarde de este martes 12 de septiembre del 2023, cuando Ecuador remontó 2-1 a Uruguay, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, por la segunda fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Concluido el encuentro, el entrenador de La Tri, Félix Sánchez Bas, hizo un análisis de la victoria y afirmó que «empatar al final del primer tiempo ha sido la clave» para obtener los tres primeros puntos en esta competencia.

Para el segundo tiempo «el equipo ha salido con la misma mentalidad y hemos tenido opciones claras», añadió. Además, felicitó a los jugadores por el esfuerzo que se vio reflejado en la cancha y al mismo a la afición por el apoyo. «Esperamos que (la victoria) sea la primera de muchas», comentó Sánchez Bas.

Sobre el desempeño y debut de Kendry Páez con la camiseta de La Tri, el técnico español afirmó que para él «no es ninguna sorpresa» por lo que se siente satisfecho con lo que ha mostrado el jugador de 16 años en la cancha. «Todo el tiempo que Kendry ha estado con nosotros ha mostrado su profesionalidad. Tiene la edad que tiene pero creo que está preparado para afrontar este tipo de partidos«, sentenció.

Finalmente, el entrenador tricolor resaltó que esta victoria marca el inicio de cosas buenas para La Tri, por lo que ya fijan su mentalidad en la próxima fecha FIFA para empezar a sumar.

Con la ganancia Ecuador descontó los 3 puntos en contra que la Conmebol le impuso como sanción por el caso de Byron Castillo.

Félix Torres, de defensa a goleador

Féliz Torres, el autor de los dos goles de la victoria de La Tri, también se pronunció por su actuación en la cancha.

«Estoy muy feliz de poder sumar dos goles más a mi carrera y aportar con la victoria para que nos podamos llevar los tres puntos. Me tocó ahora marcar, estuvimos muy bien en la defensa haciendo nuestro trabajo y eso es lo que da también para marcar los goles», dijo el ecuatoriano.

Los goles anotados dijo que están dedicados para su esposa, sus hijos, su madre y hermanos que lo acompañaron en este encuentro que se jugó en la capital ecuatoriana.

Galíndez elogia la entrega de La Tri

«Cuando nos ponemos esta camiseta sabemos que estamos representando a mucha gente y se lo demostró esta vez», afirmó el portero tricolor Hernán Galíndez tras la victoria 2-1 de Ecuador a Uruguay.

Añadió que los cuatro partidos de eliminatorias que restan este año pueden ser decisivos para encarrilar la recuperación. Además, aseguró estar contento de volver a ese puesto en al Selección, pero lamentó las críticas que recibió tras la derrota por 1-0 ante Argentina el pasado jueves en Buenos Aires.

«Me puse muy contento cuando volví a atajar hoy, quería responder dentro de la cancha y demostrar que sí quiero a este país, porque me costó mucho ser ecuatoriano», dijo Galíndez, quien nació en Argentina, pero se nacionalizó hace doce años.

Marcelo Bielsa: ‘Era un partido muy accesible’

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, también hizo un análisis de lo ocurrido en el estadio Rodrigo Paz Delgado y dijo: «Nos costó tener más dinámica; no ignoro las dificultades que presupone jugar en esta ciudad si es que influyó, eso no se los puedo decir, pero sí vi claramente que el partido en el primer tiempo era muy accesible porque no era difícil defender, disponíamos de buenas pelotas para atacar y no conseguimos fluidez».

El estratega argentino añadió que en el segundo tiempo el partido se emparejó, pero no lograron concretar. «Los espacios se redujeron y no tuvimos fantasía para desnivelar y crear opciones de gol. Cuando dispusimos de espacios nos faltó dinámica y cuando se redujeron esos espacios nos faltó creatividad, desnivel y fantasía; esas fueron las cosas que yo vi», dijo.

Sobre la última jugada de Uruguay en el área de Ecuador, donde el portero ecuatoriano Hernán Galíndez evitó que Facundo Torres anotara, desencadenando comentarios de una supuesta falta, el entrenador dijo: «Son reclamos por ver una jugada de manera más favorable para nosotros que la decisión del árbitro, pero esas son cosas sin trascendencia. El árbitro acierta y se equivoca; no nos perjudicó. No veo que el árbitro haya tenido ningún peso que desnivelara e influyera en el resultado, lo que sí como estábamos a un gol de diferencia hay algunas jugadas que las reclamamos; es natural producto de que el partido se iba y el empate no llegaba».

