Ecuatorianos que desafiaron lo imposible y entraron al Guinness

¿Qué tienen en común permanecer más de 200 días sobre una cuerda floja y reunir a 36 integrantes de una familia en un mismo escenario musical? Estos son los ecuatorianos que rompieron récords y también rompieron moldes.

La vida de Jorge Ojeda es una epopeya de vértigo y perseverancia sobre el delgado hilo del equilibrio. Desde que a los 10 años vio a su tío hacer piruetas en Quito, el sueño del circo se le metió en la piel. Lo persiguió hasta México, donde comenzó su riguroso entrenamiento, y luego cruzó continentes con su talento. En Estados Unidos vivió momentos de gloria y peligro: caídas, huesos rotos, rayos y récords. En 1993 logró lo impensable: pasar 206 días sobre la cuerda floja, rompiendo un récord Guinness en Orlando. Su hazaña, hoy es parte del documental Mi vida en la cuerda floja, premiado en Uruguay y Londres.

Por otro lado, la historia de los Terán es un musical en sí misma, con raíces que se remontan a las décadas de 1940 y 1950, cuando Federico Terán y Mercedes Guerra sembraron el amor por el arte en su numerosa familia. De esa semilla brotaron generaciones de músicos y actores que no solo formaron grupos emblemáticos como Los Hermanos Diablo y Contravía, sino que también llevaron su legado al escenario con montajes teatrales memorables. Entre ellos, Jesucristo Superstar se convirtió en su producción más icónica, una ópera rock que no solo unió a padres, hijos y nietos, sino que los catapultó a los Récords Guinness. El 9 de abril de 2022, en el Teatro San Gabriel, la familia Terán hizo historia: 36 de sus miembros participaron en la puesta en escena de Jesucristo Superstar, logrando así el récord mundial al mayor número de integrantes de una misma familia en un musical. Este hito no es solo un reconocimiento a una hazaña singular, sino la consagración de una saga artística que ha sabido reinventarse a través de las décadas.

