Estados Unidos reconoció, este lunes 14 de abril del 2025, la victoria de Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral disputada ante la candidata correísta, Luisa González, y ratificó su cooperación con Ecuador en temas de seguridad, migración y economía.

El presidente norteamericano, Donald Trump, fue el primero en reaccionar a través de la red social Truth Social con un corto mensaje en el que aseguró que Noboa, de 37 años de edad, será un «gran líder» para el pueblo ecuatoriano y «no los defraudará«.

«Felicitaciones a Daniel Noboa, quien será un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano. ¡No los defraudará!», escribió Trump en un mensaje que acompañó de un enlace a una noticia sobre la victoria del actual presidente, que ha logrado renovar el cargo al que accedió a finales de 2023.

A estas palabras se sumo Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Él a través de su cuenta de X aprovechó su mensaje de felicitación para enfatizar en su intención de trabajar juntos en el área de seguridad y migración.

«Felicitaciones a Daniel Noboa por su reelección como Presidente de Ecuador. Juntos trabajaremos para proteger nuestros países de organizaciones criminales peligrosas y frenar la inmigración ilegal«, dijo Rubio.

Por su lado, la Embajada y Consulado de los Estados Unidos en el Ecuador felicitó a Daniel Noboa por haber sido reelecto como Presidente de Ecuador. En un comunicado indicó que la misión estadounidense reconoce la jornada electoral como unas «elecciones pacíficas«.

«Los Estados Unidos apoya los procesos electorales democráticos y transparentes y seguirá cooperando con el Ecuador para avanzar en objetivos compartidos«, agregó la Embajada y Consulado norteamericano en el documento.

Asimismo, en la misma línea, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs, en inglés) felicitó al Presidente de Ecuador por su reelección y «al pueblo ecuatoriano por votar en unas elecciones libres y justas«.

«Esperamos seguir cooperando para erradicar la inmigración ilegal, fortalecer la seguridad regional y promover la prosperidad económica«, agregó la oficina del Departamento de Estado de los EE.UU.

