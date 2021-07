El presidente de EE.UU, Joe Biden, reiteró este lunes el fin de la misión estadounidense en Irak y confirmó el retiro de sus tropas para finales de año. “No vamos a estar a final de año en una misión de combate (en Irak)”, dijo el mandatario desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Sus declaraciones, frente al primer ministro iraquí Mustafa Al Kazemi, contemplaron la siguiente del gobierno estadounidense. Se prevé mantener un número indeterminada de soldados en Irak para asesorar y entrenar al Ejército iraquí.

“Estamos comprometidos con nuestra cooperación en materia de seguridad. Nuestra lucha contra el Estado Islámico (EI) es vital para la estabilidad de la región y nuestra cooperación contra el terrorismo continuará mientras entramos en esta nueva fase”, prometió Biden.

This afternoon, I’ll be hosting Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi for a meeting in the Oval Office. I look forward to strengthening the strategic partnership between the United States and Iraq and working to advance bilateral cooperation.