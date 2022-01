Egan Bernal supera con éxito cirugía de columna y comenzará rehabilitación

El ciclista Egan Bernal (Ineos Grenadier) superó con éxito la operación de columna a la que fue sometido luego de que se estrellara contra un autobús en una carretera cerca de Bogotá, y comenzará de inmediato su rehabilitación, informaron este martes fuentes médicas.

El actual campeón del Giro de Italia y ganador del Tour de Francia de 2019 fue sometido a varias cirugías desde ayer. Esto luego del grave accidente que ha conmocionado al país y al mundo del ciclismo.

La Clínica de la Universidad de La Sabana, donde fue intervenido el ciclista, explicó en un comunicado que «la intervención de neurocirugía realizada a Egan Bernal Gómez culminó con éxito».

«El grupo de Neurocirugía realizó una reducción de una luxo fractura desde el nivel (vértebra) T5 hasta T6 con hernia discal traumática», señala el comunicado.

Según la información, la cirugía se hizo «manteniendo indemne la integridad neurológica y conservando la funcionalidad de los segmentos involucrados».

El parte médico agregó que comenzarán de «manera inmediata el proceso de rehabilitación para lograr los mejores resultados posibles» con Bernal, jefe de filas del Ineos.

Igualmente detalla que el escalador seguirá en cuidados intensivos las próximas 72 horas. Esperan «que responda al manejo que se instauró para este trauma de alta energía».

Especialistas consideran que la cirugía de columna era la más delicada de las que se sometió el ciclista. Sin embargo, también lo llevaron al quirófano por la fractura en varias partes del fémur y de la rótula derecha.

En un comunicado posterior, la clínica precisó que a Bernal, de 25 años, «se le ha brindado manejo ventilatorio; hemodinámico e inotrópico para darle el mejor soporte».

«Se espera que se pueda ir despertando poco a poco al paciente, para darle la posibilidad de que con todos los volúmenes de líquido que ha necesitado, pueda recuperarse paulatinamente», añade la Clínica de la Universidad de la Sabana.

La información agrega que «en los próximos días se dará manejo a la infección y la contusión pulmonar que tuvo, para llegar a una mejor estabilidad del paciente».

Bernal chocó el lunes a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca (centro), cuando el vehículo se había estacionado, según la Policía de Tránsito. EFE

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.



We will provide a further update on Egan's condition in due course.