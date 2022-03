El actor Gerard Butler, reconocido por película como ‘300’ y ‘Objetivo: Casa Blanca’, habló recientemente de su sexualidad, causando revuelo en portales de farándula y entretenimiento. El británico aseguró que ha estado con hombres y mujeres, pero que no se considera gay. «Ni yo sé lo que soy», confesó.

“Yo hablo de mi sexualidad sin pudor, no tengo ningún problema, pero siempre hay quien lo tergiversa todo. La gente parece intimidarse con este asunto y no lo entiendo”, declaró el actor de 52 años para el portal Moviline. “Cada vez que hablo de ello, es malinterpretado y exagerado. ‘Gerard Butler es gay’. He estado con mujeres y también con hombres, pero no soy homosexual. Ni siquiera yo mismo sé lo que soy”, agregó.

La declaración, según el portal Men’s Health, causó revuelo en las redes sociales, sobre todo en fanáticos que veían a Butler como un ícono masculino heterosexual. En los últimos años, el actor se ha relacionado con la diseñadora de interiores Morgan Brown, con quien ha tenido un romance con varios altibajos.

Sobre su siguiente proyecto, los rumores apuntan a un junte con Butlery y Derek Kolstand, el creador de John Wick y guionista de Nobody. La película podría estar basada en el libro ‘Just Watch Me’, del escritor Jeff Lindsay, autor de las novelas de Dexter.

