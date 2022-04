El actor Miguel Herrán compartió imágenes del incendio de su casa

El actor Miguel Herrán conocido por su papel como Río en la serie «La casa de papel» o Cristian en «Élite» compartió este viernes las imágenes del incendio que destruyó su casa.

A través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 14 millones de seguidores, Herrán compartió dos historias del incendio que afectó a su vivienda.

En un primer video se ve el domicilio de Herrán en llamas, mientras que en el segundo mostró como todo quedó reducido a cenizas.. ¡No lo puedo creer!, se escucha gritar entre lágrimas al actor.

Miguel contó al portal HOLA! que estaba durmiendo cuando ocurrió el incendio. “Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de la habitación”, comentó.

Varios de sus fanáticos pensaron que se trataba de un rodaje. Sin embargo, horas después Miguel confirmó que todo era real y las muestra de apoyo invadieron sus redes sociales.

El recordado Río de «La casa de papel«, mediante otra de sus historias en Instagram, agradeció el apoyo y aprovechó para informar que las pérdidas solo fueron materiales.