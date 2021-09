El actor Nicolas Cage aún no está dispuesto a dejar el cine. Y tras el fin del rodaje de su última película, ‘The Unbearable Weight of Massive’, aseguró enfáticamente que nunca se retirará de la industria en la que protagonizó decenas de filmes desde hace más de cuatro décadas.

Durante una entrevista para el medio Entertainment Weekly, Cage declaró que una vez concluya el rodaje de sus dos próximas películas incurrirá en una merecida pausa. No obstante, aclaro que no se le ha pasado por la mente dejar el cine. “No, no, no. Eso no puede ocurrir”

“El cine es como un ángel de la guarda para mí, y lo necesito”. “Estoy más sano cuando trabajo, necesito un lugar positivo para expresar mi experiencia vital, y el cine me lo ha dado. Así que nunca me voy a retirar. ¿Cuántas llevamos ahora, 117 películas?”, sostuvo Cage.

Enseguida, el actor de 57 años aseguró que existe gente que le dice que trabaja demasiado, a lo que él responde: ‘Me gusta trabajar y es sano, soy feliz cuando trabajo, y por cierto, tipos como Cagney y Bogart hacían cientos de películas’. En este sentido recordó una anécdota con otro grande del cine, el comediante Jerry Lewis, quien murió en 2017.

“Jerry Lewis era uno de mis amigos, y él y yo íbamos a cenar juntos, y me decía ‘¿cuántas películas llevas?’, y yo le decía ‘unas 100, ¿cuántas tienes tú?’, ‘tengo 40, ¿así que tienes el doble que yo?’, ‘bueno, no lo sabía, Jerry’”, relató Cage.

Fuente | 20minutos/SensaCine