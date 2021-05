Warner Bros y The Roald Dahl Story Company preparan una precuela de la famosa película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’. Y para interpretar al famoso chocolatero, en su versión joven, fue elegido el actor Timothée Chalamet, reconocido por filmes como ‘Call Me by Your Name’ o Interestellar.

Al momento, el título del proyecto es ‘Wonka’ y narrará las aventuras de Willy Wonka antes de abrir “la fábrica de chocolate más famosa del mundo”. La cinta no estará directamente relacionada con lo sucedido en Charlie y la fábrica de chocolate, ni en Charlie y el gran ascensor de cristal, las dos novelas de Roald Dahl en las que aparece Willy Wonka.

Se prevé que Wonka se estrena en las salas en la primavera de 2023. Para su dirección fue designado Paul King, quien también sería coautor del guion. El productor de la saga Harry Potter, David Heyman, será quien produzca esta tercera versión de Wonka tan esperada.

Recientes reportes aseguran que el proyecto tendrá varios números musicales. Deadline, por ejemplo, plantea que Chalamet no solo podría plasmar su talento como el excéntrico personaje, sino que también podría mostrar “sus habilidades para el canto y el baile”.

Fuente | The Objective/