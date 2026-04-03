Liga de Quito vs. Barcelona: la agenda de ambos clubes en la Copa Libertadores 2026

El triunfo de Barcelona 2-0 ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado por el Campeonato Nacional LigaPro dejó dos rostros distintos. Por un lado, los amarillos festejaron el sonado triunfo y llegarán al partido ante Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores con mucha motivación.

El otro lado de la moneda es Liga de Quito. La 'U' quedó golpeada por la dura derrota ante su gente y con estadio lleno. Los gritos de reclamo no se hicieron esperar por parte de los hinchas al finalizar el partido por el resultado. Tampoco convence el funcionamiento.

Ahora ambos clubes ecuatorianos se tendrán que preparar para su debut en la fase de grupos de Libertadores. Los amarillos serán locales en el estadio Monumental Banco del Pichincha ante el poderoso Cruzeiro. Se espera casa llena porque el ídolo llegó a esta instancia desde la fase dos de la Copa. El juego será el martes 7 de abril, a las 19:00.

Ahora Liga de Quito buscará su recuperación en Libertadores. La exigencia de los hinchas albos es no perder puntos claves en la Copa porque el propósito es avanzar lo más lejos en el torneo más importante del Continente. Este juego también será a las 19:00, en El Alto.