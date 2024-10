El Balón de Oro fue para Rodrigo Hernández, en una jornada llena de polémica . El mediocampista del Manchester City fue escogido como el Mejor Jugador de la Temporada durante el acto de premiación realizado el lunes 28 de octubre, marcado por el desplante del Real Madrid y su estrella Vinicius Jr.

Hernández, de 28 años, ganó esta temporada la Eurocopa con la selección de España. Además, con el Manchester City se llevó la corona de la Premier League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Su designación resultó sorpresiva y opacada por la bravuconada de Vinicius Jr y el Madrid.

Ningún miembro del club, ni su principal estrella acudieron al evento de gala en París, tras filtrarse la información de que el brasileño no logró la coronación como el Mejor del mundo, que él tanto esperaba.

Para entregar el premio, la FIFA anunció que tomó en cuenta tres criterios: «actuaciones individuales, carácter decisivo e impresionante; actuaciones y logros del equipo; clase y juego limpio». En el caso de Rodrigo Hernández, el futbolista reúne las condiciones.

«No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así», reaccionó Luis De la Fuente, el técnico que llevó en julio a España al título en la Eurocopa-2024

«Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Dani Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», declaró a la AFP el club madrileño, ganador de la Liga de Campeones 2024.

Rodri, can you believe that?!



The magic of the Ballon d'Or… 🤩#ballondor pic.twitter.com/LubkHbpblF — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

La organización afirmó que «ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde, quién ha ganado».

Aitana Bonmatí consiguió su segundo Balón de Oro

La talentosa centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí recibió en París su segundo Balón de Oro consecutivo, distinción que premia su protagonismo en un Barça que dominó el fútbol doméstico y europeo la pasada temporada.

La futbolista de 26 años iguala así en el palmarés de Balones de Oro a su compañera en el Barcelona y en la selección española Alexia Putellas, galardonada de forma consecutiva en 2021 y 2022.

