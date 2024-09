Vinicius, Mbappé y Kroos en la lista de candidatos al Balón de Oro 2024

El brasileño Vinicius Jr., el francés Kylian Mbappé y el alemán Toni Kroos optarán al Balón de Oro de 2024, dentro de una lista de treinta aspirantes con mucha presencia de estrellas del Real Madrid, campeón de la última Liga de Campeones.

Entre los nominados anunciados este miércoles, 4 de septiembre del 2024, también figuran nombres como Erling Haaland, Martin Ödegaard, Declan Rice, Vitinha, Harry Kane, Federico Valverde o Antonio Rüdiger.

Seis futbolistas españoles aspiran al Balón de Oro de este año tras el triunfo en la Eurocopa, ellos son: Nico Williams, Dani Olmo, Rodri, Dani Carvajal, Lamine Yamal y Alejandro Grimaldo.

Por su parte la presencia latinoamericana la encabeza la campeona de América, Argentina, con el portero Emiliano Martínez y el delantero Lautaro Martínez.

