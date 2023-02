El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) eligió este sábado 11 de febrero de 2023 a sus autoridades. El trabajo de los siete integrantes del organismo durará tres meses hasta que se posesionen los consejeros elegidos a través del voto popular.

🗞Boletín de prensa | #CPCCS designó nuevas autoridades hasta mayo de 2023

🔹Gina Aguilar Ochoa, Presidenta

🔹Teddy Tama Aguirre, Vicepresidente



Más información aquí:👇🏼https://t.co/MyaqrzwJWg

Gina Aguilar de 59 años es la nueva presidenta de la Institución, su posesión se realizó en la primera sesión oficial del Consejo de Participación Ciudadana. “Nuestra misión es avanzar, revisar los procesos porque el tiempo es corto. Tenemos que ordenar, tenemos que organizar la casa, el Consejo, para que sea valorado y para que el nuevo Consejo tenga una línea clara de qué es esta Institución”, precisó.

La principal función del Cpccs es nombrar al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Y en efecto, el nuevo vicepresidente del organismo de Participación, Teddy Tama dijo que notificarán a la Corte Constitucional sobre las nuevas autoridades y procederán con la designación del Presidente de la Judicatura. ”Vamos a llamar a la Defensoría del Pueblo para que nos asista a todo el Consejo, para que esa designación sea lo más transparente”, enfatizó.

Temas pendientes del Cpccs

Entre los temas que el Cpccs deberá tratar se encuentran la designación del nuevo Contralor del Estado; de un Defensor del Pueblo y de un Defensor Público. Y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, y del Tribunal Contencioso Electoral.

No obstante, las novedades no estuvieron ausentes en esta primera reunión, ya que dos consejeros abandonaron la sesión, argumentando que no fueron notificados con el tiempo prudente.