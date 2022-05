El contraflujo se aplicará según las condiciones climáticas

El contraflujo que se aplica para mejorar la movilidad en Quito dependerá de las condiciones climáticas.

“Cuando hay lluvia no es posible que se afecte por razones de seguridad vial. Por eso es que el día de ayer en la Autopista Rumiñahui no fue posible implementarlo. Siempre que va a existir lluvia, no va a haber contraflujos”, aseguró Santiago Guarderas, alcalde de Quito.

Esto ya genera confusión entre los conductores pues este martes no se cumplió la medida dentro de los horarios establecidos.

Le contamos los detalles en el siguiente video