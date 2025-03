Actualizado 16:08

El desgarrador testimonio del hincha de Liga de Quito que perdió su ojo: «sentí cómo cayó la retina«. Édison Pilataxi, seguidor del cuadro azucena, perdió su ojo derecho en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El riobambeño, que vive en Cuenca, brindó su testimonio de cómo ocurrieron los hechos. Lo hizo el lunes 31 de marzo del 2025.

El sábado 29, Deportivo Cuenca recibió a la ‘U’ en el Alejandro Serrano Aguilar. El partido terminó 2-1, a favor de los albos. Los hechos que determinaron la pérdida del ojo de Pilataxi ocurrieron durante la celebración del primer gol albo, anotado por Gabriel Villamil, a los 22 minutos.

La Policía pugnaba porque los hinchas del cuadro albo se bajasen de las mallas de la general sur para reiniciar el partido. Pilataxi, que es tatuador y tiene un local con el que mantiene a su esposa y su hijo de 13 años, miraba el compromiso desde las gradas. Él afirma que nunca se subió a las mallas.

«Soy hincha de Liga (de Quito) y siempre voy al estadio cuando juega acá en Cuenca. Atrás mío estaban dos niños. Yo les decía ‘canten mijos’. Llegó el gol y estaba abrazando a la gente cuando sentí el perdigón en el ojo derecho. También en el cuello y en la cabeza».

Edison Pilataxi, el hincha de @LDU_Oficial que perdió un ojo

por una bala de goma que disparó la policía, en la general norte del estadio Alejandro Serrano.



Está mañana brindo rueda de prensa, exigiendo justicia pic.twitter.com/NOwQeTsHm9 — Juan Diego Cornejo (@jdiegocornejo70) March 31, 2025

Pilataxi brindó su testimonio en su local de tatuajes. Ahí mostró su desesperanza: al perder el ojo no podrá volver a realizar su trabajo diario. «Soy tatuador y vivo de esto. Ya no podré seguir haciéndolo», dijo con una mezcla de indignación, impotencia y rabia.

Durante el partido en Cuenca, Édison Pilataxi perdió un ojo por una bala de goma disparada por un policía. La Policía alega disturbios, pero testigos lo niegan. La barra Muerte Blanca condena el hecho. En redes exigen justicia y apoyo para Pilataxi.#PuntoGmedia #LigaPro #Ecuador pic.twitter.com/hYKZCf4fO8 — Punto G (@Puntogmedia) March 30, 2025

«Siempre estuve en las gradas. Yo no me bajé a la valla. Lamentablemente, el perdigón me golpeó en el ojo. Fue un golpe duro, intenso. Después, sentí cómo cayó la retina. Cuando me revisaron me dijeron, ya se reventó el ojo».

El aficionado debe realizarse chequeos y revisiones diarias. Se va resignando a la idea de haber perdido la visión del ojo derecho. Analiza realizar demanda ante su nuevo estatus de discapacidad. También está preocupado por su futuro laboral y económico.

