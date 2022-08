El Gobierno y Viteri se enfrentan a través de comunicados en redes por la explosión en Cristo del Consuelo

Cerca del media día de este domingo 14 de agosto, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri se pronunció sobre el ataque explosivo registrado durante la madrugada en el sector Cristo del Consuelo.

En su cuenta de Twitter Viteri hizo público un comunicado en el que señala que: “Sin seguridad no hay Gobierno” dirigiéndose al presidente Guillermo Lasso para que se tome acciones frente al atentado que dejó cinco fallecidos y alrededor de 20 heridos.

En el documento Viteri se refirió también al dinero invertido por la alcaldía para combatir la delincuencia.¿Quién manda aquí: el crimen organizado o un Gobierno esclavizado? Con esta frase cerró el comunicado la Alcaldesa de Guayaquil.

LAS BANDAS CRIMINALES SE HAN CONVERTIDO EN UN GOBIERNO DENTRO DE OTRO GOBIERNO EN ECUADOR. pic.twitter.com/6ldKnJcBqi — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) August 14, 2022

En tanto que, desde el Gobierno, el Ministro Francisco Jiménez respondió: “Usted pregunta: ‘Qué más quiere que hagamos?. Le respondo: Actué por primera vez con responsabilidad y sin demagogia, No pensando en os votos que deberá captar para mantenerse en el cargo, sino en la alta representación que ostenta frente a todos los guayaquileños. Con eso sería bastante”.

En el comunicado, titular de la cartera de Estado resaltó que el partido político al cual pertenece Viteri ha administrado la ciudad (Guayaquil) durante los últimos 30 años, “no cometa el despropósito de eludir banalmente su responsabilidad” dijo.

En relación con el "comunicado" de la Alcaldesa de Guayaquil @CynthiaViteri6. https://t.co/4zam1kbYo7 pic.twitter.com/dHhjNOHQG4 — Francisco Jiménez S. (@panchojimenezs) August 14, 2022

Respuesta del Gobierno

Por su parte, el Presidente Guillermo Lasso también se pronunció en redes, cerca de las 15:00 de este domingo, primero extendió sus condolencias a todas las víctimas de la explosión en Cristo del Consuelo y señaló que ha dispuesto la activación inmediata del Gabinete de Seguridad para tomar todas las medidas de protección. Así también condenó todos los actos de violencia.

Y finalmente, respondió a Viteri, “La Sra. Alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narco terrorismo que se quiere instalar en la sociedad; y no el Gobierno. En países que se han vivido estas penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones”, precisó en su cuenta de Twitter.