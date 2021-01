El momento en que un policía dispara a mujer que irrumpió en el Capitolio

Una simpatizante del presidente Donald Trump que fue herida de bala este miércoles durante el asalto de manifestantes conservadores al Capitolio ha fallecido, según indicaron fuentes policiales a varios medios estadounidenses.

La mujer fue trasladada de emergencia con una fuerte hemorragia ocasionada por un disparo que le alcanzó el cuello y que fue efectuado por un miembro de la seguridad de la sede legislativa durante el asalto de centenares de manifestantes por la fuerza y que se prolongó durante varias horas de tensión.

Según estas fuentes, un miembro de las fuerzas de seguridad disparó contra la mujer dentro del Capitolio durante el caos en la toma de las instalaciones por una multitud.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7