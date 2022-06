El mundo se dirige hacia una nueva era de rearme nuclear

Tras 35 años de declive, el número de armas nucleares en el mundo volverá a aumentar en la próxima década, según un informe publicado, en un contexto de amenaza atómica rusa y de tensiones entre las grandes potencias

A principios de 2022, las nueve naciones dotadas de «la bomba» (Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) poseían 12.705 cabezas nucleares, unas 375 menos que a principios de 2021, según estimaciones del Instituto internacional de investigación sobre la paz de Estocolmo (Sipri).

Desde su récord absoluto de 1986 (más de 70.000 cabezas), este total se ha dividido por más de cinco con el descenso regular de los enormes arsenales estadounidense y ruso, constituídos durante la Guerra fría.

Global nuclear arsenals are expected to grow as states continue to modernize — New #SIPRIYearbook out now.



Read the Press Release ➡️ https://t.co/9CNPQ5uHnT

Download the Summary ➡️ https://t.co/q4TcWJRdEX pic.twitter.com/uIqSbxFDmO