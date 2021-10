El Nacional se juega el retorno a la Serie «A» esta tarde

Llegó la hora para El Nacional. El elenco rojo visitará la tarde de este 13 de octubre a Independiente Juniors, en el partido más importante de su año.

Desde las 15:30, en el Estadio Banco Guayaquil, de Independiente, se disputará la fecha 18 de la etapa 2 de la Serie B.

Ahí, El Nacional deberá ganar para festejar su retorno a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Caso contrario, un empate o derrota lo dejarán a merced de otros resultados.

Su principal rival en este intento de ascenso es Gualaceo, que recibirá a Atlético Santo Domingo en su cancha, esde la misma hora.

Este miércoles todos junto al

⭐⭐⭐ Bi Tricampeón ⭐⭐⭐

📆 13 de octubre

🕖 15h30

🏟 Estadio Banco Guayaquil

⚽️ Independiente Juniors 🆚️ El Nacional

Así está el puntaje

El Nacional enfrenta este cotejo con 16 victorias, 10 empates y nueve derrotas. Así, acumula 58 puntos más 13 goles de diferencia en la tabla.

Por su parte, Gualaceo tiene 16 triunfos, 9 empates y 10 derrotas. Con ello suma 57 puntos y 14 goles a favor de diferencia.

De esta manera, una derrota de los rojos y un empate de Gualaceo darán la clasificación al club azuayo.

Un empate de El Nacional y victoria de Gualaceo también darán el cupo a la Serie A para los azuayos.

Pero dos empates en ambos partidos beneficiarán a los capitalinos y los pondrán a festejar. De igual manera en caso de victoria o derrotas de ambos clubes.

Y, claro, si gana El Nacional, no importará otros resultados y habrá fiesta en Tumbaco.

Este será el cuarto enfrentamiento entre el cuadro rojo e Independiente Juniors en esta temporada.

La estadística dice que los tres anteriores cotejos terminaron con victoria para El Nacional.

Los otros partidos de la fecha son: Chacaritas vs. América, Cumbayá FC vs. Liga de Portoviejo, Guayaquil Sport vs. Atlético Porteño.