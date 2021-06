El orgullo de Sam Smith

Sam Smith es gay y lo refleja en su maravillosa música. En este mes del pride, celebramos una discografía que nos invita a la aceptación, a la tolerancia y al orgullo.

Sam Smith empezó su carrera con el fantástico álbum In the lonely hour , particularmente con ese himno de soul y gospel que fue el hit Stay with me , el mismo que le valió varios premios Grammy. Y desde ese primer momento, Sam Smith proclamó sin trabas y sin reservas que que esas experiencias tan humanas de amor y desamor también eran nutridas por sus experiencias como un hombre homosexual en el Reino Unido.

“Quiero agradecer al hombre sobre quien trata este álbum y de quien me enamoré el año pasado”, fue lo que dijo Smith durante su discurso en los premios Grammy. “Gracias por romperme el corazón, porque me acabas de conseguir cuatro Grammys”.

Desde entonces, Sam Smith se ha convertido en una de las voces más grandes de la música… y también en uno de los íconos del orgullo más grandes que hay en el mundo. Su música nos ha conquistado, algunas nos han enamorado y otras nos han destruido, como es el caso de I’m not the only one y Too good at goodbyes .

Top pride, Sam Smith

Algunas de las canciones de Sam Smith parecen ser hechas para ser himnos de una comunidad marginalizada, como la hermosa I’m ready que hizo junto a Demi Lovato, que está llena de esperanza y orgullo. O también está su cover de I feel love , originalmente de Donna Summers, que no solo es una muestra de su impresionante voz sino que también es una reinterpretación de uno de los himnos de la comunidad LGBTQ.

Por eso, para celebrar el mes del pride y a uno de sus íconos más prominentes en la música moderna, traemos una playlist que recopila las mejores canciones de Sam Smith. Desde sus baladas más devastadoras hasta sus éxitos pop más pegajosos, esta es una recopilación que querremos escuchar una y otra vez a lo largo de este mes.

