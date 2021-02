En una rueda de prensa que tuvo lugar durante una visita a Texas, el presidente Joe Biden declaró este viernes que el Gobierno de Irán no puede actuar con impunidad. Esto luego del ataque estadounidense al este de Siria contra fuerzas proiraníes.

Cuando un periodista le preguntó sobre qué mensaje estaba enviando a Teherán con el bombardeo, Biden dijo: «No pueden actuar con impunidad. Tengan cuidado».

