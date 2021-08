Marvel Studios no pudo contener más el primer tráiler de la esperada película ‘Spider-Man: No Way Home’, después de la filtración ocurrida durante el fin de semana. De manera oficial, el primer adelanto ratifica el multiverso con los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel y algunos antiguos villanos.

Según las imágenes, la trama gira en torno a Spider-Man luego de que ‘Mysterio’, el antagonista del anterior filme, revelara su identidad secreta, es decir, Peter Parker. A partir de allí, tanto el protagonista como sus allegados deben enfrentarse a la justicia y al escaño público, lo que evidentemente atrae más problemas.

Se confirma la presencia de Doctor Strange como mentor, tal y como sugirió la filtración de la película. Además, dentro de los rivales que tendrá que enfrentar el personaje interpretado por Tom Holland está el ‘Doctor Octopus’ de la triología de Sam Raymi. Y se sugiere la aparición del Duende Verde, de la misma saga.

Teorías cada vez más incesantes contemplan incluso la presencia de los Spider-Man anteriores, tanto el de Tobey Maguire como el de Andrew Garfield, en la película. No obstante, ni Sony ni Marvel lo han confirmado hasta el momento. Los fanáticos deberán esperar al 17 de diciembre, fecha de estreno de la cinta, para poder saberlo.

Fuente | Marvel/Sony Pictures