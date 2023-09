El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ afirmó durante una rueda de prensa que hay quienes quieren reducir la población mundial a través de «diferentes plagas y enfermedades«.

«El mundo, el planeta, está con dolor de partos. No hay grupo humano, no hay hombres que puedan arreglar el problema planetario. Esto es asunto de intervención divina. Hay quienes quieren eliminar a los ancianos, a los inválidos, porque toda esa gente no le es de utilidad, así quieren reducir la población mundial», dijo.

‘El Puma’, de 80 años, conversó animadamente con los periodistas, realizó bromas y aunque recordó que «hay muchos» cantantes de su generación que han fallecido, mencionó que «aún quedan por ahí» (el español) Raphael, (el británico) Tom Jones y que él «no tiene apuro en irse».

Consideró que en esta etapa de su vida está pasando por un «examen«, pues ha «arrancado desde cero», en alusión al doble trasplante pulmonar a que se sometió en diciembre de 2017 y de cuya recuperación ha reiterado que se trató de «un milagro».

«Yo soy un testimonio viviente de que sí existen los milagros y que sin fe es imposible llegar hasta acá. O sea, que voy a llegar hasta donde mi vocación me dé y el cuerpo aguante, sin arrastrar los pies», expresó.

El cantante de resonados éxitos como «Vale la pena volver», «Agárrense de las manos», «Tengo derecho a ser feliz», Culpable soy yo» o «Dueño de nada», es de opinión de que las letras «románticas» volverán a adueñarse del público, aunque admitió que ritmos modernos como el reguetón» han llegado para quedarse.

Sobre la actualidad

Sobre las redes sociales dijo que las consulta constantemente «para informarme y reírme» y destacó el «poder» que se le dio a la gente con esas herramientas.

«Veo en las redes muchas cosas graciosas, pero cada persona debe tener conciencia sobre lo que escribe, para no ofender a alguien y no ofender a alguien, escribir falsos testimonios. Una mentira puede dañar a mucha gente, vemos el ‘bullyng’ que ha llevado a niños, a niñas, a suicidarse (…) no pueden medir el alcance de una mentira sobre una persona joven. La gente se deja llevar por la gente. Hay quienes seguidores falsos», comentó El Puma.

El intérprete de «Tendría que llorar por ti» opinó que desde se nace se empieza a morir, por lo que el tiempo hay que saberlo utilizar.

«Tu cheque en blanco es el tiempo y tu lo distribuyes a tu forma, a tu manera y depende de ti si vas a tener disciplina, de si vas a llegar al final o no. Si te preparas para una carrera larga debes tener disciplina, esta profesión, esta carrera, como la de los deportistas, exige de disciplina», reflexionó.

El artista se hará acompañar el sábado 30 de septiembre de una orquesta sinfónica para presentar su concierto «Agradecimiento tours» en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo.

«Ustedes (los dominicanos) tienen algo que pocas veces se encuentra en un país, que es la alegría de vivir, no importa la situación, no importa la economía, no importa la política, no importa la guerra mundial, las plagas, ustedes tienen ganas de vivir y transmiten eso a toda la gente que viene afuera», opinó.

