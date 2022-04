El video que sorprendió a todos en TikTok y se viralizó rápidamente

Muchas leyendas cuentan que los duendes son pequeños hombres en miniatura que visten trajes de colores, botas grandes y enormes sombreros. Corren por los potreros y caminos solitarios, se dice que poseen varias monedas de oro que sirve para deslumbrar al que los encuentra.

Otra de la leyendas afirma que estos pequeños seres invitan a los niños a jugar con ellos hasta altas horas de la noche, cuando los padres encuentran a sus hijos se los ve sucios , con fiebre y alergia en todo el cuerpo

Hace pocos días un video que estremeció a varios usuarios se viralizó en redes sociales , pues en la grabación se ve dos espantapájaros en un campo y a lo lejos una figura corriendo a toda velocidad , muchos afirman que se trataría de un duende

El hecho sucedió en Salta , Argentina , en pasado fin de semana, en el video se escucha : «se mueven de noche y te sigue con la mirada”

“Hay algunos que dicen que había gallinas, conejos o liebres. Pero no hay ni perros en esta zona”. “Fue el duende, me tiembla el pulso cuando lo cuento. Me quedé con miedo”, manifestó el usuario que grabó el momento