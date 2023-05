Fernando Villavicencio, precandidato presidencial, habló de sus aspiraciones políticas en las elecciones anticipadas tras el decreto de muerte cruzada en Ecuador. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este 22 de mayo del 2023, el exasambleísta dijo que si llega a la Presidencia de la República luchará para derrotar a las «mafias que han secuestrado el Ecuador».

Villavicencio dijo que comparte «la felicidad relativa del 90% de ecuatorianos» tras la disolución de la Asamblea, a la que calificó de impresentable. Por ello, dijo que con esta situación buscará un cambio, no solo en el poder Ejecutivo sino también en el Legislativo.

Además ratificó que tiene un acuerdo formal con otras organizaciones a escala nacional. «Mi candidatura está en firme y orientada a derrotar y someter a las mafias que han secuestrado a Ecuador en los últimos 20 años. Nosotros entramos con un proyecto serio. No soy de aquellos candidatos que aparecen en tiempos electorales (…). Yo vengo trabajando 20 años. Me he jugado la vida en este país.», enfatizó.

Villavicencio invitó a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía en general a crear una alianza fuerte que combata «las mafias de la política coludidas con el narcotráfico y a las estructuras corruptas que controlan el sector público». También cuestionó otras candidaturas, entre ellas la de Jan Topic.

«Ponen a este mercenario (Jan Topic) de candidato a la Presidencia (…) al testaferro de Jorge Glas, al que se llevó 16 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Aquí sigue el marinaje entre el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo», aseguró.

Respecto a su proyecto de Gobierno, Villavicencio dijo que estará enfocado en defender y profundizar la dolarización, en un combate radical contra la economía criminal, en defender la biodiversidad del país y acabar con la corrupción en las instituciones públicas y de justicia.

Finalmente, dijo que está dispuesto a conversar con otros candidatos e incluso desistir de su candidatura si hay otro aspirante con mayor fuerza política. Mencionó, por ejemplo, a Otto Sonnenholzner, Yaku Pérez y Xavier Hervas.

