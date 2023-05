Xavier Hervas: No seré candidato presidencial porque no hubo el frente de partidos políticos

Xavier Hervas, excandidato presidencial, reafirmó que no se presentará como candidato presidencial en las elecciones anticipadas tras el Decreto de muerte cruzada en Ecuador. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este martes 22 de mayo del 2023, el empresario habló sobre la situación política del país.

Aseguró que intentó ser candidato pero no recibió el apoyo político que requería. «Yo lo intenté, lo intentado. Llevo tres años dándolo todo por el país. No me bajé de una candidatura, simplemente no hubo el frente de partidos políticos que se quiso construir», aseguró.

«Soy coherente. Me considero socialdemócrata. No voy a ser candidato a la Presidencia o en ningún cargo por un partido político que no sea de mi vocación. Lo intenté y seguiré trabajando por el país como en todo este tiempo», sostuvo Hervas.

También ratificó que ha sido coherente desde su postulación a la Presidencia de la República en 2021 y durante todo el tiempo posterior. Por ello, señaló que no apoyará a ningún candidato, ya que considera que no están alineados a sus ideologías.

«No apoyaré a ningún candidato ni en primera ni en segunda vuelta. No estoy ni para favorecer ni desprestigiar a ninguno. Ya apoyé a un candidato, aprendí y no lo volveré a repetir”, enfatizó.

Asimismo, el excandidato cuestionó el accionar del Gobierno de Guillermo Lasso. Dijo que han realizado todo lo que criticaban y lo calificó de irresponsable al definir el destino del país con unas elecciones tan apresuradas. «En dos años nos han desbarato el país. Repiten lo que tanto criticaron», dijo.

Hervas también aseveró que con la aplicación de la muerte cruzada, la situación política no cambiará nada. Asegura que el problema es el sistema de partidos que han generado una fracción en la sociedad.

Sobre su desafiliación de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas indicó que no hubo ningún altercado en el partido político, pero que primaron los intereses personales y no una visión colectiva. Finalmente, pidió a los ecuatorianos que participen en la política y no sean «espectadores de un desastre».

