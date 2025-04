Minuto a minuto de segunda vuelta: Se abren las juntas receptoras del voto en Ecuador

Actualizado 07:48

El candidato presidente Daniel Noboa, de ADN, comenzó su actividad este domingo 13 de abril en Olón, Santa Elena. En medio de un fuerte resguardo policial y militar ingresó al Santuario Blanca Estrella de la Mar, de Olón. Allí estuvo el círculo más cercano del Primer Mandatario. Llegó acompañado de su esposa Lavinia Valbonesi.

Asistió a la misa del Domingo de Ramos al Santuario ubicado a 10 minutos de su vivienda. Noboa lució una camiseta del color de su partido político, ADN. Está previsto que a las 10:00 asista al recinto electoral a ejercer el derecho al voto.

07:00

Una vez finalizado el acto inaugural en la matriz del CNE, los recintos electorales en Ecuador abren sus puertas para la jornada electoral que será hasta las 17:00 en todo el país. La jornada se inicia en medio de los controles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

18 recintos electorales fueron reubicados por el fuerte invierno que golpea al país, especialmente en la región Costa. Desde el ECU911 se vigila el orden en las provincias con 5 715 cámaras. Hay afluencia de gente en Quito en los centros de atención del Registro Civil.

En el monitoreo, durante las primeras horas, no se registra novedades. En recintos del país hay filas de ciudadanos que llegan a sufragar.

06:32

La inauguración de la segunda vuelta electoral estuvo a cargo de la presidente del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Su intervención fue enfocada en defender la transparencia del proceso electoral e hizo un pedido de rechazar la narrativa de fraude electoral y volvió a defender la normativa aprobada sobre el uso de los celulares durante el ejercicio de sufragar.

«La autoridad electoral, en su deber de salvaguardar el derecho constitucional de ejercer un voto libre, seguro y secreto, pilares fundamentales de toda democracia, tomó la decisión valiente de prohibir la fotografía al voto. Esta restricción no es un obstáculo, sino una protección directa a la voluntad ciudadana sana, ya que evita prácticas como la compra de votos, la coacción o cualquier forma de presión indebida sobre el elector», manifestó.

Luego agregó: «proteger el secreto del voto es proteger la esencia misma de la democracia. Es necesario recalcar que las misiones de observación electoral, los medios de comunicación y los delegados de las organizaciones políticas debidamente hacer uso de sus dispositivos móviles en todo momento, sin ninguna restricción. Para ello, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas darán todas las facilidades para que se cumpla con esta disposición», concluyó.

Sobre la narrativa de fraude electoral fue contundente: «debemos rechazar con firmeza la narrativa de fraude. Las acusaciones sin prueba no solo dañan a esta institución sino que minan la confianza en la democracia misma. El fraude no tiene cabida en un sistema que se construye sobre la base de la legalidad. La observación nacional e internacional y la vigilancia activa de los actores políticos», detalló.

«Defender la democracia también significa desmontar las mentiras que buscan desacreditarla. Finalmente, hago un llamado a votar con esperanza, a votar pensando en el país que queremos dejar a las próximas generaciones. Votar es un acto de dignidad, es un ejercicio de libertad y una expresión confianza que juntos podemos construir un futuro de días mejores. Que nadie se quede fuera de este momento histórico», añadió.

06:22

La siguiente intervención durante el evento fue de José de la Gasca, ministro de Gobierno y representante de la Función Ejecutiva. Su participación en el acto de inauguración de la jornada electoral demoró ocho minutos. «Hoy es el día en que todo el Ecuador se despierta con el corazón latiendo fuerte, con los ojos mirando al cielo y con los pies y la voluntad firmes sobre esta tierra que tanto queremos. Hoy, el país entero se pronuncia como Soberano Supremo y deposite en las urnas el destino de nuestra democracia».

El representante del Gobierno tuvo un discurso con varios matices. «Hoy es el día que todos los ecuatorianos salimos a votar. Y este acto aparentemente sencillo, depositar una papeleta en una urna, es en realidad un rugido poderoso de libertad. Y qué hermosa coincidencia que esta jornada democrática se realice el mismo día que saludamos a nuestras maestras y maestros del Ecuador. Porque la libertad no nace sola, se educa, se cultiva, se defiende, se ampara«.

Volvió a defender la reforma sobre el control de celulares en la jornada electoral. «Desde el poder Ejecutivo hemos facilitado, garantizado y mejorado la accesibilidad para que puedan ejercer su derecho en las urnas. Hoy convoco a cada ecuatoriano y ecuatoriana de bien y de buena voluntad a ejercer ese poder, acudir a las urnas sin miedo y con la seguridad de decidir sin presión alguna de ningún funcionario corrupto o mafioso de barrio que cree tener el derecho a intimidarlos. Los convoco a decidir en libertad. Que nadie nos limite, que nadie nos arrebate el derecho a decidir», dijo.

06:17

Ivonne Coloma, presidenta del TCE, participa con su discurso en el evento de inauguración. «Hoy, 13 de abril del año 2025, seremos testigos de la voluntad soberana de un país que ha aprendido a sostener la democracia sin descanso y sin concesiones. Sabemos que no atravesamos tiempos fáciles, no lo son para el Ecuador ni para el mundo entero», dijo.

Enseguida, Coloma, continuó: «si algo nos ha enseñado nuestra historia, es que no hay dificultad que no pueda ser enfrentada cuando el mandato ciudadano es respetado, cuando la constitución es una norma viva y cuando el compromiso con el futuro pesa más que el cálculo del momento».

La funcionaria habló de las tensiones políticas. «Se ha dicho que vivimos tiempos de polarización, que existen diferencias profundas, pero lo que no se puede aceptar es que estas diferencias, muchas veces amplificadas por los medios o redes sociales, se conviertan en excusas para sembrar el caos o debilitar los cimientos sobre los cuales se sostiene la institucionalidad de un país. La crítica no es odio, la discrepancia no es ruptura, pero la mentira, la desinformación y la manipulación, evidentemente, no apuntan a construir, sino a destruir», sostuvo.

06:14

En el CNE se registra el ingreso del Estandarte Nacional. El operativo de seguridad en las instalaciones del evento empezó con 24 horas de anticipación. La prensa ingresó desde las 04:00. En los accesos se hizo una revisión de todos los dispositivos.

Enseguida se entonó el Himno Nacional del Ecuador, previo al inicio de los discursos. Las palabras de bienvenida estuvo a cargo de Ivonne Coloma, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral.

06:10

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inaugura la segunda vuelta electoral en Ecuador este domingo 13 de abril del 2025.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo para decidir si reeligen a Daniel Noboa para un mandato completo (2025-2029) o si devuelven al poder al correísmo tras ocho años en la posición lo que convertiría a González en la primera mujer de la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales.

