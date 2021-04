De acuerdo con el portal TechCrunch, la compañía tecnológica Apple estaría pensando en eliminar la voz femenina o masculina de Siri, presentadas como predeterminadas, y desarrollando nuevos tipos de voces. Una versión de prueba ya estaría disponible para una parte de los usuarios de habla inglesa.

El objetivo de este cambio sería eliminar el sexismo por defecto en este tipo de software y así apostar por asistentes neutros. En este sentido, Apple contemplará cuatro opciones distintas en vez de las dos de siempre: Voice 1, 2, 3 y 4.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9