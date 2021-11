Elon Musk revela quién es la peor persona con la que ha trabajado

El director de Tesla, Elon Musk, reveló este viernes en su cuenta de Twitter que Martin Eberhard, el cofundador de la empresa, es la peor persona con la que ha trabajado.

«Eberhard es, sin duda, la peor persona con la que he trabajado en toda mi carrera. Teniendo en cuenta la cantidad de gente con la que he trabajado a lo largo de los años, eso es mucho decir«, indicó Musk.

El multimillonario agregó que la historia de la creación de Tesla como la presenta Eberhard es falsa. «Ojalá no lo hubiera conocido jamás», escribió Musk.

The founding story of #Tesla is actually quite beautiful. Around 6 months in @elonmusk gave hope to a dream, investing 86.5% ($6.5m) of capital raised & became Chairman. The vision: to build "a car manufacturer that is also a technology company" The rest is history. Inspirational