Uno de los músicos más prolíficos y más talentosos del último siglo está de cumpleaños, y no hay mejor manera de celebrarlo que con su música a todo volumen.

Aunque su fecha de nacimiento es el 25 de marzo de 1947, técnicamente Elton John nació veinte años después, en 1967. Ese fue el año en el que Reginald Kenneth Dwight tomó prestado los nombres del saxofonista Elton Dean y del vocalista Long John Baldry, dos miembros de su antigua banda, Bluesology. Empezó a presentarse como “Elton John”, justo por los días en los que empezó a lanzar sus primeros álbumes y en los que sus canciones empezaron a pegar en la radio; ese era el nombre de ese pianista y cantante ecléctico y carismático.

Así nació y se dio a conocer Elton John al mundo.

Su primer gran éxito se mantiene como una de las grandes canciones de amor de todos los tiempos: Your song, una pieza inocente y pura sobre cómo cualquier tonto enamorado a intentar componer una canción y plasmar en las notas sus emociones por alguien. ¿Pero es que quién no siente ganas de cantar y dedicar música cuando está enamorado? De ahí en adelante, en más de cincuenta años de trayectoria, Elton John ha sacado una cantidad inigualable de éxitos musicales, desde baladas hasta himnos del rock. ¡En un momento de su carrera lanzó cuatro álbumes en un año, entre octubre de 1970 y noviembre de 1971!

Elton John, 74 años.

De su prolífica relación junto a Bernie Taupin y de la máquina creativa que es la sinergía de su cabeza y un piano vienen clásicos como la movida Crocodile rock, la conmovedora Tiny dancer, el cautivador Rocket man, la nostálgica Bennie and the Jets, la colaboración junto a Kiki Dee Don’t go breaking my heart. Uno de sus éxitos más recientes fue (I’m gonna) Love me again, para la película sobre su vida, Rocketman, y que además de ser un himno que nos llena el corazón y nos mueve los pies, le valió un premio Oscar a Mejor canción original.

Por eso, para celebrar sus 74 años de vida y su más de medio siglo dándonos algunas de las mejores canciones que tiene para ofrecer la música pop, les traemos una playlist que recopila lo mejor de Elton John en un solo lugar.

Desde sus canciones lentas y sentidas hasta aquellas que condensan toda la energía del rock and roll, esta es una colección imperdible para los fanáticos del músico británico… o para quienes quieren explorar y conocer sobre esta leyenda del piano. De cualquier manera, ¡lo mejor es no seguir hablando y ponerse a escuchar!

Escuche esta playlist en:

