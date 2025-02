Emotivo mensaje de Naíza, tras el impasse que vivió en el reto de salvación

Actualizado 12:55

«Hay días en los que simplemente te gana la tristeza«, escribió la artista guayaquileña Naíza, tras el impasse que atravesó en el reto de salvación de MasterChef Celebrity Ecuador, transmitido el martes 4 de febrero del 2025, en Teleamazonas.

En el mensaje, publicado en su cuenta de X, la cantante y compositora explicó las razones por las cuales no cocinó esa noche, al mismo tiempo pidió disculpas y agradeció ser parte del mejor programa de cocina. Además, añadió una captura de pantalla, con los mensajes que dijo, compartió con su psicólogo.

«Desde el primer día he estado agradecida de ser parte de MasterChef, es un verdadero privilegio en mi vida. Quiero contarles también, que el día que se grabó este capítulo coincidió con el cumpleaños de mi mejor amiga, a quien perdí durante la pandemia, a mi ángel… Nunca ha sido mi intención faltar el respeto, peor aún a personas a las que admiro y respeto tanto, solo que hay días en los que simplemente te gana la tristeza y sientes que no puedes más. Detrás de cada participante hay una persona, con emociones y momentos que no siempre se ven en pantalla. Les quiero compartir una parte de mi conversación con mi psicólogo. A veces, sonreír frente a una cámara no es suficiente. Está bien no estar bien…»

Durante el programa, Naíza confesó que se sentía cansada y que esa sería la razón por la que no presentó ningún plato al final del reto. Aunque ella intentó crear algo y sus compañeros desde el balcón la animaban, entre ellos Ren Kai, su energía no era la de programas pasados.

Cuando el jurado la llamó al atril, ella se disculpó por no presentar nada. «El plato invisible», bromeó la chef Carito, al ver la mímica de Naíza. No obstante, el chef Rausch le llamó la atención. Ella aseguró que intentó crear algo, pero no lo logró y prefirió no presentar nada.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador se transmite de lunes a viernes, a las 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com

