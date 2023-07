Argentina logró, este viernes 28 de julio del 2023, un dramático empate a dos goles contra Sudáfrica, después de ir 2-0 abajo en el marcador. Mientras, Inglaterra derrotó 1-0 a Dinamarca y quedó a un paso de la segunda ronda de la Copa Mundial Femenina. Además, China también consiguió la victoria.

Las albicelestes remaron contra corriente en el segundo tiempo para revertir la que habría sido su segunda derrota en el Mundial que se desarrolla en Australia y Nueva Zelanda, tras caer, el lunes, 1-0 ante Italia.

Los cambios del entrenador Germán Portanova le dieron un nuevo rostro a Argentina cuando todo indicaba que se irían con su segunda derrota al hilo.

Con este resultado, el Grupo G del Mundial solo podrá definir a sus clasificadas a segunda ronda en la última fecha de la fase inicial, el 2 de agosto, con los partidos Argentina-Suecia y Sudáfrica-Italia.

Por ahora, Argentina y Sudáfrica se encuentran con un punto. Mientras, Suecia e Italia, que se sitúan con tres puntos y un partido menos, se enfrentarán el sábado.

Rozando la clasificación

En el segundo duelo de la fecha, Inglaterra, vigente campeona de Europa, venció 1-0 a Dinamarca, en un partido de sentimientos mixtos porque su jugadora más importante, Keira Walsh, sufrió una lesión de rodilla potencialmente grave.

«Claro que me preocupa, porque no podía siquiera caminar para salir del terreno de juego», admitió la seleccionadora Sarina Wiegman. «Pero aún no sabemos (la gravedad de la lesión), así que no podemos hacer conjeturas».

Las inglesas, que dominaron el encuentro pese a la ardua lucha de las danesas, vencieron con un gol de Lauren James, al minuto seis.

Sobre marcar el gol decisivo.»Es un sentimiento increíble y algo con lo que siempre soñé», dijo James, delantera de 21 años con el Chelsea.

Las Leonas podrían haber clasificado en esta segunda jornada para los octavos de final si China no ganaba a Haití en el tercer encuentro del día, del grupo D.

Las asiáticas, que jugaron con una menos desde el minuto 29 por una tarjeta roja a Zhang Rui, terminaron venciendo a las caribeñas en un igualado partido, gracias a un penal de la mediocampista del Racing Louisville estadounidense Wang Shuang.

Tras este resultado, Inglaterra, líder del grupo con 6 puntos, necesitaría un empate ante China el martes para sellar el pase directo.

