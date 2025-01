EN VIVO: Debate presidencial con los 16 candidatos para las elecciones 2025 en Ecuador

Los 16 candidatos a la Presidencia de Ecuador debaten, este domingo 19 de enero del 2025, sobre tres ejes temáticos: seguridad y prevención del crimen; eficiencia del Estado y servicios públicos; crecimiento económico y generación de empleo.

El debate presidencial se realiza en dos grupos. Primero intervendrán: Henry Cucalón (Construye), Jimmy Jairala (Centro Democrático), Francesco Tabacchi (Creo), Jorge Escala (Unidad Popular), Henry Kronfle (Partido Social Cristiano), Luis Felipe Tillería (Avanza), Juan Iván Cueva (Amigo), y Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional).

Henry Cucalón (Construye)

La película de horror que estamos viviendo del actual presidente o del correísmo, pero ya no. Desde hoy elegimos no el mal menor yo estoy decidido con capacidad me he preparado para ser presidente.

Jimmy Jairala (Centro Democrático)

Hoy estamos viviendo el peor momento del país, nos arrinconaron los que nos han enseñado… robando el futuro, El 89 de febrero no solamente… sino también si nos quedamos o nos vamos. Soy Jimmy Jairala y quiero ser tu Presidente.

Francesco Tabacchi (Creo)

Mientras los políticos se pelean los vacunadores operan, los negocios se apagan a los ciudadanos nadie nos defienden, por eso tenemos que hacer las cosas rápido y ya. Soy Francisco Tabacchi, Lista 21, quiero ser presidente para devolverte la paz y la esperanza con una mano dura y una mano inteligente.

Jorge Escala (Unidad Popular)

Soy el profesor Jorge Escala, Ecuador vive su peor momento. Estamos de luto por los cuatro niños de Las Malvinas que fueron asesinados por este Gobierno. Me conmueve porque pudo ser cualqueira de mis alumnos en Guayaquil. Esto nunca más, convertiremos el dolor en esperanza, se acabó tu tiempo Daniel.

Henry Kronfle (Partido Social Cristiano)

Soy Henry Kronfle Kozaya, tengo 52 años y soy ingeniero mecánico nuclear y sé administrar y resolver problemas complejos. Vivimos una grave crisis, conmigo aseguraremos seguridad, empleo y billete en tu bolsillo ahora. (…) Un solo Gobierno, que todos queremos.

Luis Felipe Tillería (Avanza)

Dios los bendiga, soy un migrante como muchos ecuatorianos. Comencé limpiando oficinas y logré ser gerente de uno de los principales bancos del mundo. También el primer ecuatoriano en ser electo concejal de Londres. Ya migré, ya sufrí para que tú no tengas que migrar. Vengo a resetear el sistema abrazando las ideas de la libertad vamos a enrumbar al Ecuador hacia el primer mundo.



Juan Iván Cueva (Amigo)

Dejaremos de ser anónimos, nunca más seremos invisibles. Soy Juan Iván Cueva, un ciudadano como tú, con una familia (…) dejé de ser espectador y entré a la política a los 39 años. Soy ingeniero, experto en tecnologías. Soy Juan Iván Cueva, tu amigo, Lista 16.



Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional)

Estoy cumpliendo mi deber de trabajar con ustedes para que el pasado no vuelva.

EJE SEGURIDAD

Pregunta: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?

Respuesta candidato Henry Cucalón

Yo voy a salvar a nuestros jóvenes poniendo al estado a su servicio: educación, salud y su propia seguridad (…) reclutadores que los usan como carne de cañón escúchenme bien desgraciados, precio para sus cabezas. Lamentablemente a los menores que hayan caído en temas como actos atroces contra la vida yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas y que cuando cumplan 18 años vayan a una cárcel de adultos sí. Eso sí, hay que ver todo de manera integral, yo propongo un cambio radical en materia de seguridad (…) No puede ser que al día de hoy haya 2000 denuncias por extorsión mensuales. Yo propongo una unidad especial de acción contra la extorsión, la mejor unidad con miembros del ejército élite para prevenir este delito que está atormentando a los ecuatorianos. Conmigo los jóvenes tendrán oportunidad sí.

Interpela candidato Juan Iván Cueva

La Vicepresidenta tiene un rol muy importante, ¿Tú quieres sacarla del país o escoger a la que te calce, como lo hizo Daniel y tenerla adentro para que te ayude en temas de seguridad?

Responde candidato Henry Cucalón

En absoluto Iván, Carla Larrea será una excelente vicepresidenta de la República. Mujer inteligente, capaz y valiente y estará en todos los temas de estado, porque si la he designado para ser candidata a vicepresidenta es porque puede ser presidenta de Ecuador. Adicionalmente se encargará de materias de productividad y de emprendimiento y en lo social que va a ser lo importante, estará en todas las decisiones.

Candidato presidente Daniel Noboa interpela a Henry Cucalón

¿Va actuar de la misma manera en que actuó el Gobierno de Lasso respecto a las cárceles, respecto al SNAI y con la mano blanda en tema de narcotráfico?

Candidato Henry Cucalón responde

Yo soy Henry Cucalón, candidato a Presidente, el candidato de CREO está a la izquierda. Yo tendré la capacidad, la decisión y la firmeza para ejecutarlo. Yo sí voy a cumplir porque yo no he pactado con los grupos criminales, ni con los grupos mafiosos, ni tampoco miento por cada diente como otros candidatos que ofrecieron también en el debate anterior hasta hacer cárceles con barcazas. Así que yo sí le voy a cumplir al pueblo ecuatoriano, tengo la entereza para hacerlo.









Luego, en el segundo grupo hablarán de sus propuestas: Enrique Gómez (Suma), Luisa González (Revolución Ciudadana), Carlos Rabascall (Izquierda Democrática), Andrea González (Sociedad Patriótica), Pedro Granja (Partido Socialista)- Atril 5, Iván Saquicela (Democracia Sí), Leonidas Iza (Pachakutik) y Victor Araus (Pueblo Igualdad y Democracia).