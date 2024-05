Video | ¿Noche de favoritos en Yo Me Llamo? Así fue el casting 3

¿Ya tenemos favoritos? Alejandra Guzmán, Pimpinela, Alci Acosta, Alejandro Fernández, Carla Morrison, Kiss, Juanes, Ricardo Arjona, Myrian Hernández y Sebastián Yatra fueron las grandes voces y excelentes imitaciones que llegaron al plató de Yo Me Llamo la noche del jueves, 30 de mayo de 2024, el jurado sentenció y los concursantes “ya pidieron el cheque”.

¡Sexy y con fuerza! Alejandra Guzmán fue la primera de la noche que llegó para derrochar sensualidad y baile con “Miralá, miraló”. Áxel no lo dudó, y presionó el botón verde enseguida, Érika y Pamela hicieron lo propio para ponerla dentro de la competencia.

Pimpinela, se convirtió en segundos en uno de los imitadores favoritos del jurado. Ellos entraron en personaje y llevaron la pelea real al escenario; “Valiente” fue el tema de los esposos que llevan años interpretando al dúo argentino y esta vez mostrarán su talento en la mejor escuela de imitación del país. ¡Tres botones verdes merecidos!

Por su parte, a Ozuna “se le adelantó la pista” y causó susto en el escenario con una voz que no encajó en el timbre del personaje. Obtuvo los primeros botones rojos.

Lea también

Tributo a un amigo y maestro

El imitador de Alci Acosta rindió un tributó a su amigo y maestro en el escenario. Un joven que empezó cantando en los buses de su natal Barranquilla llegó a Yo Me Llamo para ganar los tres botones verdes que lo ponen entre los mejores de la noche.

Pamela y Axel recomendaron trabajo duro y mejorar la dicción, él agradeció la confianza del mejor reality del Ecuador y sus jurados.

La presentación de Alejandro Fernández, enamoró a Pamela que no dudó en presionar el botón verde en señal de aprobación, luego junto a Érika insistieron para que Axel se uniera en los tres botones verdes para el participante.

Carla Morrison y su melodiosa voz también ilusionó al jurado que con su interpretación de “Eres Tú” se metió en competencia.

La nota de rock

Kiss puso la nota rock de la noche, con un performance de “I Was Made For Lovin’ You» que puso a corear al jurado y los presentadores de Yo Me Llamo. No hubo duda, tres botones verdes y ya son parte de la competencia.

Juanes con su tema “Es por ti” conquistó al jurado y se llevó los tres botones verdes. Lo propio para Carmencita Lara con su tema “Los Cuervos”. Ella se llevó dos botones verdes que la dejan a puertas de Yo Me Llamo.

“Señora de la cuatro décadas” de Ricardo Arjona se llevó tres botones verdes y el intérprete ahora es parte de la mejor escuela de imitación del país.

Mirian Hernández encontró el color de voz de la artista original, el dominio de sus nervios al interpretar a “Herida” le valió tres botones verdes que la meten en un nuevo duelo en la competencia de Yo Me Llamo.

“No hay nadie más” de Sebastián Yatra cerró la noche con un parecido increíble se llevó los últimos tres botones verdes del tercer día de casting.

Finalmente, Maldy llegó con su perreo pero su lírica no convenció al jurado. Para Dayanara Peralta y su “Karma” no le alcanzó para entrar en la competencia. También, a Julio Jaramillo, Widinson, Selena y Laura Pausini los nervios no ayudaron y quedaron fuera de competencia.

También en Teleamazonas