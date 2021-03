Encuentra una araña en su baño y sube aterradoras fotos

Cathy Cox, residente en Perth, Australia, entró a su baño como un día normal sin saber que se encontraría a una araña cazadora en la pared de la ducha.

Cox quedó realmente aterrada por cómo lucía la araña y en medio de su sorpresa tomó una foto del animal y la subió a una página de Facebook especializada en identificación de este tipo de animales.

«Tengo lo que creo que es una hermosa [araña] cazadora grávida en mi ducha. Está fuera de peligro, pero ¿debería moverla? Para que sepan, se me acelera el corazón de pensar en esto último», escribió la Cox en su publicación.

Usually the south is not too bad, like Melbourne. Though they have a huntsman spider, which is not dangerous but so disgusting. pic.twitter.com/o9z3gSTk0g