El ecuatoriano Enner Valencia fue protagonista de una nueva polémica en el fútbol. Un hincha intentó agredirlo tras haber fallado un penal. El hecho violento ocurrió este sábado 13 de julio del 2024 en el estadio Alfredo Jaconi de Rio Grande do Sul, Brasil.

Por la Copa de Brasil se disputaba el partido de vuelta entre Juventude e Internacional de Porto Alegre, donde milita el tricolor. A los 75 minutos, cuando iba perdiendo el ‘Colorado’ llegó una oportunidad para dar la vuelta a la situación.

El árbitro sentenció la pena máxima contra por Juventude y el encargado de cobrarla fue Enner Valencia. ‘Superman’ pateó muy mal el balón que atajó sin problemas el arquero Gabriel Vasconcelos Ferreira. De inmediato, se desató el caos.

Un hincha evadió la seguridad e ingresó al campo de juego con el objetivo de agredir al capitán de la Selección de Ecuador. Sin embargo, no lo consiguió ante la oportuna intervención de los jugadores de Juventude, quienes defendieron al ecuatoriano e incluso recibieron agresiones.

La situación empeoró, pues el aficionado no se detuvo y empezó propinar puñetes contra quienes intentaban calmarlo. En ese momento, intervino Alan Ruschel, sobreviviente de la tragedia de Chapecoense, quien terminó a los golpes con el aficionado y, posteriormente, recibió la tarjeta roja.

No obstante, la polémica no concluyó. Tras la pelea, el árbitro ordenó que se cobrará de nuevo el penal a favor de Inter porque tras la revisión del VAR se detectó una invasión de área cuando Enner Valencia pateó.

En esta segunda oportunidad el delantero de Ecuador no falló y puso el empate. Pero esto no sirvió de mucho porque en la ida perdieron 2-1 y quedaron eliminados de la Copa de Brasil.

– Enner Valência perde pênalti

– Juiz manda voltar

– Torcedor do Internacional invade o campo para agredir o equatoriano

– Alan Ruschel, do Juventude, defende o atleta do Internacional

– Alan Ruschel é expulso????

– Gol do Enner Valência pic.twitter.com/DrjHoE29cd