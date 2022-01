Enrique Boloña analiza el aumento de casos de Covid en Guayaquil

El médico intensivista Enrique Boloña comentó sobre la actualidad de la pandemia en Ecuador y el aumento de casos positivos en hospitales.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Boloña explicó cuál es el panorama que se ve desde la red privada hospitalaria ante la Covid-19.

«Hemos visto a lo largo de estos dos años que lo que ocurre a nivel de salud pública repercute también en las clínicas privadas. Es preocupante directamente desde el punto de vista numérico. Esta es una variante tremendamente contagiosa y cuando tienes cientos de miles de casos vas a tener un porcentaje de pacientes que requieran atención hospitalaria».

Y agrega que en una ciudad de tres millones de habitantes como Guayaquil, si sube el número de casos también habrá pacientes hospitalizados.

«Estamos viendo que las casas hospitalarias están comenzando a llenarse de pacientes covid después de haber tenido tres meses sin hospitalizados. En la clínica Guayaquil específicamente ya tenemos 8 pacientes en terapia intensiva. En las otras clínicas de la ciudad es lo mismo y los hospitales públicos están comenzando a llenarse.

No hay que relajarse ante ómicron

Enrique Boloña sostiene que, según su parecer, en Guayaquil la variante ómicron es la predominante y ocurrirá lo mismo en el resto del país.

Por ello, de ninguna manera hay que relajarse pese a los cuadros clínicos menos graves en apariencia. «Es tan contagioso y vas a tener tantos casos que habrá un porcentaje importante de hospitalizados».

«Este no es el momento de relajarse y tomar una actitud de ya me va a dar y no hay nada más que hacer. Es el momento de seguir cuidándose con más atención. La mascarilla básica quizá ya no es suficiente. Es el momento de utilizar mascarillas N95, KN95. Es el momento de no estar en reuniones privadas sino volver a lo remoto».