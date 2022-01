Enrique Terán se refiere a la adquisición de medicinas a través de farmacias privadas

Meses atrás el Vicepresidente de la República anunciaba que para evitar que los pacientes de la red del sistema de salud pública tuvieran que ver afectada aún más su salud por el desabastecimiento de medicinas se recurriría a las farmacias privadas de tal forma que los usuarios puedan ahí solicitar sus medicinas.

Luego la Ministra de Salud reiteró que se trabajaba la implementación de ese sistema. Además, este martes el presidente Lasso dijo que a partir de marzo finalmente se pondrá en marcha.

Enrique Terán, PHD en Farmacología, docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, se refirió al tema en Los Desayunos de 24 Horas

“Esta es una propuesta que intenta solucionar una problemática que no ha tenido una respuesta adecuada. Yo creo que es muy interesante que nosotros contextualicemos que hay dos grandes necesidades de abastecimiento de medicamento. Por un lado están los problemas crónicos permanentes pero por otro lado sigue siendo un cuello de botella las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas en las cuales no ha habido solución hasta el momento. Nosotros con esa preocupación hemos oficiado al Ministerio de Salud Pública para entender cuál es el abastecimiento de medicamentos que se hizo y lastimosamente podemos contextualizar que no hay el abastecimiento necesario, pese a las declaraciones públicas que se han hecho. Los hospitales siguen sin medicamentos. Vemos con gran preocupación y la pregunta fundamental es si es que externalizar el abastecimiento va a solucionar esa falta de medicamentos para ese tipo de enfermedades y creo que esa repuesta todavía está pendiente”, aseguró

Mire a continuación la entrevista completa