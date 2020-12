Entrevista a Alain Luna sobre la delincuencia en Quito

0 0

Esta mañana, en el Noticiero de la Comunidad nos acompañó Alain Luna, comandante de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito, para analizar la delincuencia en la capital.

Alain Luna indica que existen menos denuncias en este año, situación que atribuye a la situación que vivimos. Sin embargo, asegura que desde la Policía Nacional para combatir a la delincuencia se han apoyado en otros datos, como las llamadas al ECU 911 o mensajes de los chats comunitarios.

Asimismo, explicó que tras el cambio del confinamiento al distanciamiento social se registró un crecimiento de delitos. Y a pesar de que no es igual a la magnitud del año anterior, se está trabajando en la seguridad ciudadana.

Sobre la percepción de inseguridad en la ciudadanía indicó que no se ha desbordado, pues las cifras no están elevadas como en años anteriores. No obstante, como entidad responsable de la seguridad ciudadana, indicó que se está reforzando los trabajos para incrementar la seguridad en toda la capital.

El comandante señaló que los delitos que más se cometen están relacionados con robos a domicilio, robos a locales comerciales y robos a personas.

Alrededor de 5 500 policías, entre uniformados, agentes de investigación y de inteligencia, son los encargados de la seguridad en Quito.

Revisa la entrevista completa sobre la delincuencia en Quito en el siguiente video: