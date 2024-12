«Somos como colaboradores del Papa. Será una gran responsabilidad porque exigirá mucha oración», dijo Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil, sobre su designación como Cardenal.

«Esta es una decisión que pasa netamente por el Papa. El Papa Francisco es el único que evalúa, decide y bueno, luego comunica su resolución», explicó Monseñor Cabrera este lunes 2 de diciembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas

Informó que viajará el miércoles 4 de diciembre para el acto en el Vaticano. «De los cinco Cardenales que Ecuador ha tenido, desde Monseñor Carlos María de la Torre hasta Monseñor Raúl Vela, los cuatro cardenales han sido de Quito», explicó.

Habló sobre su responsabilidad. “Seguir anunciando a Jesús. Seguir presentando su propuesta, esa propuesta de paz, de justicia, de hermandad. Donde somos hermanos y no enemigos. Somos administradores y no propietarios, somos hijos y no esclavos, somos servidores y no patrones”, puntualizó.

Asimismo, explicó a detalles sobre su nuevo rol en la estructura de la iglesia: “Un cardenal es un colaborador, un consultor del Papa. Esa es la primera función. Y la otra lógicamente es la de nombrar al nuevo Papa en caso de renuncia o de fallecimiento”, contó. Monseñor Luis Cabrera: El Papa tendrá sus razones para esta designación.

«El Papa está preocupado de todos los problemas a nivel social, económico, político, las guerras, las divisiones, o sea, ningún problema nos es ajeno. Y eso lo venimos repitiendo ya desde el vaticano. Decimos las alegrías y las tristezas, los dolores y las esperanzas son parte nuestra».

