“Difícilmente la crisis energética se solucionará en el corto plazo y esto tiene implicaciones muy fuertes”, señaló Andrés Mideros, vicerrector de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE), sobre las repercusiones económicas de los apagones.

«Los anuncios que digan que esto se va a solucionar en semanas o en un mes no son reales«, añadió Mideros, este lunes 28 de octubre del 2024, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Sobre la situación económica del país, Mideros dijo que se «está viendo una recesión de la economía extremadamente grave, que no solo viene por los cortes eléctricos«. Para el académico, «la economía está estancada desde el 2020«, pues Ecuador «no tuvo una buena recuperación después de la pandemia».

«Ahora tenemos una economía más precaria, donde el 54% del empleo está en el sector informal, porque se han venido tomando una serie de flexibilizaciones laborales que terminan en precarización», señaló el Vicerrector de la PUCE.

La crisis energética en Ecuador

Andrés Mideros dijo que el principal problema es que no se ha dado mantenimiento al parque termoeléctrico del país. “No se han hecho las inversiones necesarias para precautelar justamente la energía”.

«Lo más rápido y menos costoso, pero tomará tiempo, es dejar a punto el parque termoeléctrico. Y de ahí se debe invertir en nueva capacidad de generación eléctrica», señaló el entrevistado.

Además, dijo que “la lluvia de ideas no nos va sacar (de la crisis energética) sin una planificación”. Sin embargo, considera que «no existe una política productiva, no hay una clara política ambiental, no hay política energética, la inseguridad ha aumentado, los servicios de salud y educación se han deteriorado».

