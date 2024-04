“Esto es una calma relativamente momentánea. Israel e Irán están en guerra desde hace mucho tiempo. Irán utiliza a aliados para que hagan el trabajo que ellos no se atreven a hacer (…) pero es evidente que cada tanto vamos a tener una guerra cada vez más abierta”, asegura Gabriel Ben-Tasgal, experto en Medio Oriente, sobre el ataque de Irán a Israel ocurrido el pasado 13 de abril.

«Israel va a recibir el apoyo de la comunidad internacional, siempre y cuando no responda. Desde el momento que lo haga se hablará de uso desproporcionado de la fuerza«, sostuvo Ben-Tasgal este lunes 15 de abril del 2024, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Según el experto, Irán utiliza a grupos como Hamás o Hezbolá, para perpetrar los ataques en contra de Israel. Ante esto, asegura que Israel cuenta con toda la capacidad de respuesta, pero «debido a que no se produjeron daños muy graves, es importante no atacar ahora».

Ben- Tasgal, también mencionó que Israel es «más cauto» y no realizarán un contraataque en este momento, pues aún no finalizó la operación en la Franja de Gaza.

Lea también:

Aclaró que el momento en que ocurrió el ataque la gente se encontraba en sus hogares, «esperando el evento», pues confían en la capacidad de respuesta del Ejército Israelí. Irán no tiene la capacidad de defenderse de esta forma, mencionó.

También en Teleamazonas: