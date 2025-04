Actualizado 08:20

Redacción Teleamazonas.com |

Los expertos en seguridad Michelle Maffei y Patricio Carrillo hablan sobre los retos de seguridad que enfrentará el próximo Gobierno en Ecuador. Ambos coinciden que se debe trabajar en identificar a miembros del sector político y económico que contribuyen con los grupos delictivos.

“Si de verdad queremos ir detrás de las estructuras criminales, el enfoque tiene que ser las personas dentro del sector político y económico que son los solapadores de estas estructuras”, dijo Maffei este lunes 7 de abril del 2025 en el espacio de Entrevistas en 24 Horas de Teleamazonas.

Carrillo coincide y considera que es necesario “llegar a aquellos políticos que están en nómina de los carteles, a aquellos funcionarios que colaboran con el crimen organizado”

“El mapa de riesgos múltiple que vive el Ecuador, pasa por la irracionalidad política. El Ecuador se ha convertido en un país con políticas de Gobierno. No logramos diseñar políticas de Estado. Lo primero que hay que hacer es cohesionar al Estado», considera Carrillo sobre el manejo de seguridad en Ecuador.

En tanto, Maffei, cree que las políticas de seguridad no son suficientes ya que no existe un trabajo claro por parte de las autoridades y del sistema de justicia. «Lamentablemente por día Ecuador tiene 26 homicidios. Nosotros tenemos una puerta giratoria dentro del sistema judicial y criminales no se quedan dentro de un centro de privación de libertad, sino que entran y salen constantemente», indicó.

Lea también:

Sobre la presencia del experto en seguridad Erick Prince, Carrillo indica que es necesario “recurrir a todos los espacios. Veo con buenos ojos todo lo que se pueda hacer, porque al final, en las condiciones de violencia que está experimentando la sociedad ecuatoriana, todo debe ser absolutamente bienvenido.

Maffei por su parte reconoció que el estadounidense Erick Prince “siempre va a tener una percepción muy militarista al combate contra el crimen organizado”. Según dijo, él y su ejército Blackwater tienen mucha experiencia en Medio Oriente, pero no tanto en América Latina.

Para la experta en seguridad, los conflictos que se viven en la región relacionados al crimen organizado tienen que ver más con el manejo de lo económico al que le interesa que el Estado sea fácilmente corrompible.

También en Teleamazonas: