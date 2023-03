En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este jueves 30 de marzo del 2023, María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, habló sobre la decisión de la Corte Constitucional de autorizar el juicio político contra Guillermo Lasso en la Asamblea. Jervis dijo que hay que analizar a profundidad el dictamen de la Corte, pero aseguró que se respeta la decisión.

Jervis también dijo que hay que recordar que la Corte solo dio paso al juicio político, mas no ha indicado que el presidente Lasso ha incurrido en algún delito. Ahora, dijo la empresaria, hay que esperar el proceso de la Asamblea. Pero insistió en que la decisión podría causar ansiedad a los ecuatorianos porque en los últimos dos años, el Legislativo se ha dedicado a hacer «reconocimientos irrisorios, saludos y disputas del más bajo nivel». «No legislan, no trabajan, y los problemas reales siguen ocurriendo en nuestro país», aseguró Jervis sobre la Asamblea.

Más allá de que el Gobierno llame a la muerte cruzada, la empresaria dijo que «la solución en el Ecuador es que asumamos compromisos entorno a los grandes problemas nacionales».

Más detalles de la entrevista a continuación: