Espectadora lanzó insultos a Rafael Nadal en medio de un partido

Rafael Nadal y Michael Mmoh jugaron un partido válido por el Abierto de Australia y en medio del encuentro se dio una situación que llamó la atención de todos, incluso de los jugadores.

Una mujer empezó a llamar la atención de Nadal y con la finalidad de que el tenista la viera, empezó a lanzar insultos y hacer gestos obscenos.

En pleno partido, la espectadora empezó a gritar e incluso a sacar el dedo del medio en contra de Nadal hasta que fue reprendida por el juez central del partido e incluso tuvo que ser retirada del lugar por el personal de seguridad del lugar en donde se jugó el partido.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn