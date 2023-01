La esquiadora iraní Atefeh Ahmadi, que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín-2022, abandonó su país de origen y pidió asilo en Alemania, afirmó este sábado la ONG Iran International, que tiene su sede en Londres.

«Dejé Irán para alcanzar mi objetivo, pero mi corazón está con Irán», declaró la esquiadora a la web de la ONG. «Si pudiera, me pondría al lado del pueblo para poder alcanzar la libertad juntos», añadió.

