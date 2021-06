El gobierno de presidente Biden alcanzó un acuerdo para adquirir 500 millones de vacunas contra el coronavirus, desarrolladas por la asociación Pfizer/BioNTech. Su objetivo, según medios locales, sería repartir las dosis a cerca de 100 países en los próximos dos años.

De acuerdo con el diario The New York Times, el anuncio oficial de la compra lo hará el presidente estadounidense en su participación en el G7 este fin de semana. La noticia llega luego de que la comunidad internacional perciba críticas a Estados Unidos por no compartir sus vacunas contra el COVID-19.

La ‘estrategia de vacunación global’, como la llamó Biden, tendría previsto repartir las primeras 200 millones de dosis a lo largo de este año. Las restantes, 300 millones de dosis, serán entregadas a mediados del año que viene.

A esto se suma otro acuerdo adquirido anteriormente por Estados Unidos de 300 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech, lo que suma un total de 800.000 millones de inyecciones del fármaco. Entre los principales destinos de las dosis está el Caribe y América Latina; Asia meridional y sudoriental; África y los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

Fuente | The Objective/El Mundo